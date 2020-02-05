Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan çığ faciasından yaralı kurtuldu

Son dakika haberi... Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van Eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altında yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahale yapıldığı bildirildi.
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