Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile çok sert tepki 05.02.2020 14:06

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekili için “Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir.” ifadelerini kullandı.