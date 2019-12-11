Haberler Video İbrahim Kalın: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek

İbrahim Kalın: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek

11.12.2019 20:03

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.


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