Haberler Video İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi! İşte İstanbul yol durumu

İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi! İşte İstanbul yol durumu

11.12.2019 19:26

İstanbul’da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritası yüzde 78’i buldu.


İstanbul'da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritası yüzde 78'i buldu.

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