İbrahim Kalın'dan Feyzullah​ Kıyıklık açıklaması: Cumhurbaşkanımızın bir görevlendirmesi olmamıştır 11.12.2019 20:23

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, Feyzullah Kıyıklık'ın Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaretlerine ilişkin, "Kendi girişimleridir. Sayın Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili de kendi beyanından anlıyoruz biz bunu. Cumhurbaşkanımızın bir görevlendirmesi olmamıştır." dedi.