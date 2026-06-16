Kontrolden çıkan kamyon markete daldı: Sürücü ağır yaralı
Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon, yol kenarındaki işletmeye çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Elektrik direğine çarpıp markete daldı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan karpuz yüklü bir kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, önce kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı, ardından hızını alamayarak cadde üzerindeki bir marketin camekanına girdi.
Kabin demir yığınına döndü, sürücü ağır yaralı
Çarpmanın şiddetiyle marketin ön cephesi ve içerideki reyonlar yerle bir olurken, kamyonun sürücü kabininde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır kabininde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü A.D.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Talihsiz sürücü, ambulansla apar topar Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kamyon güçlükle çıkarıldı
Kaza nedeniyle caddede ve market çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Marketin içerisine kadar giren karpuz yüklü kamyon, olay yerine çağrılan büyük bir çekici yardımıyla uzun uğraşlar neticesinde dükkandan çıkarılarak otoparka çekildi.