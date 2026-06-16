Kontrolden çıkan kamyon markete daldı: Sürücü ağır yaralı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 01:42 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 01:49

Elektrik direğine çarpıp markete daldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan karpuz yüklü bir kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, önce kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı, ardından hızını alamayarak cadde üzerindeki bir marketin camekanına girdi.

Kabin demir yığınına döndü, sürücü ağır yaralı

Çarpmanın şiddetiyle marketin ön cephesi ve içerideki reyonlar yerle bir olurken, kamyonun sürücü kabininde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır kabininde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü A.D.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Talihsiz sürücü, ambulansla apar topar Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kamyon güçlükle çıkarıldı

Kaza nedeniyle caddede ve market çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Marketin içerisine kadar giren karpuz yüklü kamyon, olay yerine çağrılan büyük bir çekici yardımıyla uzun uğraşlar neticesinde dükkandan çıkarılarak otoparka çekildi.