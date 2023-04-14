"İBB nasıl battı" konulu toplantıda gergin anlar! AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi!

İBB’nin nasıl borç batağına düştüğünün konuşulduğu İBB Meclisi’nde gergin anlar yaşandı. 2022 faaliyet raporu toplantısında İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşma yaparken CHP ile AK Partili meclis üyeleri birbirine girdi. CHP'liler tarafından yöneltilen "Cami sattın" suçlamasına tepki gösteren Göksu, "Haddini bileceksin hadsiz. Biz cami satmayız cami yaparız. Siz ise cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz." sözleriyle sert tepki gösterdi.