"İBB nasıl battı" konulu toplantıda gergin anlar! AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u terk edip bir Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için il il gezip miting yaparken İBB Meclisi'nde 2022 yılı denetim raporu tartışıldı.
İBB'nin 3,5 yılda 35 yıllık borç yaptığı ortaya çıkarken özellikle İETT'nin sınır nedeniyle artık borçlanamaz hale geldiği açıklandı.
Söz konusu toplantıda İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz aldı.
GÖKSU'YA 'CAMİ SATTIN' SUÇLAMASI
Göksu'nun konuşması sırasında salonda sinirler gerildi.
TBMM'den alışık olduğumuz görüntüler bu kez İBB Meclisi'nde yaşandı.
CHP'li üyelerle sözlü atışmaya giren Göksu'ya cami sattığı yönünde bir suçlama geldi.
"BİZ CAMİ SATMAYIZ SİZ CAMİ YIKARSINIZ"
AK Partili Göksu bunun üzerine, "Haddini bileceksin hadsiz. Biz cami satmayız cami yaparız. Siz ise cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz." sözleriyle sert tepki gösterdi.
Göksu'nun ardından AK Partili üyeler de tartışmaya dahil oldu.
Sözlü tartışma yerini itişmelere bıraktı.
Birbirinin üzerine yürüyen üyelerin o gergin anları kameralara yansırken oturumu yöneten başkan toplantıya ara verdi.