İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği ortaya çıktı | Video

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği öne sürülmüştü.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAN SEYİTHAN İZSİZ NURULLAH SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı.

İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.

ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN

Skandala tepki gösterenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, "Doğru mu? Yapmayın sayın Akşener. Verdiğim bütün emekler haram olsun. Bu doğru ise Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medya Seyithan İzsiz skandalıyla çalkalanıyor. Birçok kullanıcı İzsiz'e tepki gösterip "Neden açıklama yapmıyorsunuz" diye sordu.

HEPİMİZ FIRAT ÇAKIROĞLU'YUZ

Bazı kullanıcılar ise "Hepimiz Fırat Çakıroğlu'yuz. Ruhun şad olsun Fırat Çakıroğlu" paylaşımı yaptı.

MERAL İÇİN HOLDİNG SAHİBİ OLMASI YETER

İYİ Parti milletvekili aday listelerine atıfta bulunan bazı kullanıcılar ise, "Meral için holding sahibi olması yeter" ifadelerini kullandı.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce karar bozuldu; Nurullah Semo'ya bu kez 'terör örgütü üyeliği' suçu yerine 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Böylece yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

'TEŞHİR EDİLİP HEDEF GÖSTERİLDİ'

Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin adının verildiği sözde 'Hozan Serhat Alanı' olarak nitelendirilen bölgenin süreklilik arz edecek şekilde silahlı terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, Çakıroğlu'nun olay öncesinde terör örgütü PKK'nın Ege Üniversitesi'ndeki eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıktığı için YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) mensuplarının hedefi haline geldiği belirtildi. Çakıroğlu'nun okuldaki başka gruplarca fotoğrafının yer aldığı afiş ve pankartın yayınlanarak kendisinden hesap sorulacağı söylemiyle teşhir edilip, hedef gösterildiğine vurgu yapıldı.