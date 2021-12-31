Hulki Cevizoğlu CHP'li Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döndü! Amacı halkı sokağa dökmek

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde demokrasi sağlayamadığına dikkat çeken Cevizoğlu, "CHP'de seçimle gelen bir diktatör mü var genel başkan olarak? Etiği konuşuyoruz, siyaset etiğini konuşuyoruz, kendi tüzüğünde kendin yazdığın siz yaptınız bunu kongrenizde ona uymuyorsun, ön seçim olacak diyor olmuyor." dedi.









CHP Genel Başkanı'nın yaptığı baskınların yeni toplumsal hareketler kapsamında olduğunu dikkat çeken ve kafasına göre kurumları hedef aldığını belirten Cevizoğlu, "Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor." dedi.



SOKAĞA DÖKME HAREKETİDİR

Kılıçdaroğlu'nun halkı sokağa dökmek istediğini belirten Cevizoğlu, "Çok farklı bir durum, buna yeni toplumsal hareketler diyoruz. Sivil direnişi örgütlemek için böyle sessiz sessiz bazı hareketler yapıp sonra kitleti sokağa dökme hareketleridir. Bu benim doktora tez konumdu." ifadelerini kullandı.









"Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı" diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi.

'TÜSİAD'A HESAP SORSAYDI'

Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor.



'BÜROKRATA ŞOV YAPIYOR'

TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya."