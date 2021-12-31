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3 Ocak’ta ne olacak? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan’dan açıklama

3 Ocak’ta ne olacak? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan’dan açıklama
31.12.2021 00:04 - Son Güncelleme: 31.12.2021 00:09

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Kayserispor 3-0 68 Aksaray...
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A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan 3 Ocak'ta döviz tekrar artışa geçecek iddialarına ilişkin açıklamlarda bulundu. Aşan, "Şöyle zannediyorum hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar 20 Aralık'ta... O arkadaşların da dengesi bozuldu. Hiç beklemiyorlardı. Şimdi bu pozitife çevrilmiş havayı negatife çevirmek için bir negafitlik oluşturmaya çalışıyorlar. Buna milletin prim vereceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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