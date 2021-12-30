Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı! Sadece kapıda açıklama yaptı

Her fırsatta devlet kurumlarını ve memurları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir kurumu hedef aldı.

SAHTE KABADAYILIK!

Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından da Türkiye İstatistik Kurum'una adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez KPSS ve mülakat puanları üzerinden bir algı operasyonu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef tahtasına koydu.