Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı! Sadece kapıda açıklama yaptı

Her fırsatta devlet kurumlarını ve memurları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir kurumu hedef aldı.
SAHTE KABADAYILIK!
Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından da Türkiye İstatistik Kurum'una adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez KPSS ve mülakat puanları üzerinden bir algı operasyonu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef tahtasına koydu.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" dedi.
İÇERİ ALINMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerden oluşan bir ekiple Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) ziyaret etmek istedi. Ancak bakanlığa alınmadı.
Kılıçdaroğlu, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Haksızlık, hukuksuzluk varsa, karşı çıkmak görevim... Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80-90-95 puan alan evlatlarımızın elendiğini duydum, onlarla konuştum. Bu memlekete, gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır." Daha dün mülakatlarda artı 3, eksi 3 aralığında puan verilecektir uygulaması neden terk edildi? TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı?"