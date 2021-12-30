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    • 30.12.2021 13:53
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    Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı! Sadece kapıda açıklama yaptı

    Son dakika... Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Milli Eğitim Bakanlığı var. Randevusuz bir kabadayılık havasıyla daha önce Merkez Bankası ve TÜİK'e adeta baskın düzenleyen Kılıçdaroğlu, bakanlığın içerisine alınmadı. Kapıya zincir vurulurken Kılıçdaroğlu sadece açıklama yapabildi.

    Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmadı!

    Her fırsatta devlet kurumlarını ve memurları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir kurumu hedef aldı.

    SAHTE KABADAYILIK!

    Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından da Türkiye İstatistik Kurum'una adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez KPSS ve mülakat puanları üzerinden bir algı operasyonu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef tahtasına koydu.

    Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" dedi.

    İÇERİ ALINMADI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerden oluşan bir ekiple Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) ziyaret etmek istedi. Ancak bakanlığa alınmadı.

    Kılıçdaroğlu, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

    "Haksızlık, hukuksuzluk varsa, karşı çıkmak görevim... Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80-90-95 puan alan evlatlarımızın elendiğini duydum, onlarla konuştum. Bu memlekete, gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır." Daha dün mülakatlarda artı 3, eksi 3 aralığında puan verilecektir uygulaması neden terk edildi? TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı?"

        BENİM HEDEFİM...

        "Danıştay, haksızlığı tescilledi. Geçmişte verdiği kararlarda, 'Verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır' deniyor... Haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara hukuki destek vereceğiz."

        MEB'in açıklamasıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Sarayın talimatıyla iş yapanları ben muhatap almam. Benim hedefim haksızlık yapanlarla hesaplaşmak" diye yanıt verdi.

        BAKAN'DAN YANIT: EMRİVAKİ

        Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yanıt: Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakanlık ziyareti için "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.

        Kılıçdaroğlu, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, iktidara geldiklerinde sözlü mülakatı kaldıracaklarını, mülakat nedeniyle atanamayan öğretmenlere hukuki destek vereceklerini belirtmiş ve bugün saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
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