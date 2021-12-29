Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan TÜSİAD'cı ağaları çarpan yazı: O yıllar geride kaldı!

Yakın tarihi skandallarla dolu TÜSİAD, son zamanlarda da hükümetin ekonomi politikalarını hedef alan, ekonomik bağımsızlığımıza ket vuracak çıkışlarıyla eleştirilerin hedefinde.
Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde TÜSİAD'ı hedef alarak "Gezi ayaklanması öncesi Merkez Bankası'nda 135 milyar dolar vardı. Dolar 1.50 civarındaydı. Elbette IMF'ye olan ve "böyle gelmiş, böyle gider" gözüyle bakılan borcumuzu da kapatmıştık. Bugün yüksek kurdan şikâyet eden TÜSİAD çevrelerinden önemli bir kitle, tüm bu ekonomik göstergelere rağmen Gezi ayaklanmasının sponsorluğuna soyunmuştu. Hatta içlerindeki en enfantil, on binlerce dolarlık kıyafetleriyle elinde "Çapulcuyum çapulcu" pankartı taşıyıp sosyalist aktivist pozları bile kesmişti. O günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.
Kaplan'ın köşe yazısı şu şekilde:
Son 19 yılda, AK Parti altyapıya 1 trilyon 104 milyar Türk Lirası yatırım yaptı. Böylelikle altyapısını gelişmiş ülkeler seviyesine getirdi ve hatta yıpranmamışlık anlamında çoğunu geçti.
AK Parti öncesi bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehir sayısı 6'ydı. AK Parti bunu 77 şehre çıkardı. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 617 kilometreye yükseltti. Pandemi sürecinde kapanmayan iki önemli alan vardı: Ulaşım şantiyeleri ve üretim... Tam kapanma dönemlerinde bile fabrikalarını çalıştırmayı sürdüren Türkiye, küresel talebe arz noktasında da ön plana çıkmayı başardı.
Böylelikle Türkiye, hep söylenegelen jeostratejik olarak merkezde bulunma konumumuzu tedarik merkezi olarak da değerlendirme fırsatına sahip hale geldi. Bununla beraber Bakan Albayrak döneminde yapılan atılımlarla kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının da Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının çok çok altında kalması sağlandı.