HÜDAPAR Adana İl Başkanlığı'na alçak saldırı! AK PARTİ'den ilk tepki: ''Vahşi Saldırıyı Lanetliyoruz''

HÜDAPAR Adana İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.

Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖMER ÇELİK SALDIRIYI KINADI: VAHŞİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Çelik, paylaşımında , "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz."

Saldırı sonucunda Adana İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti..

HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Adana İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada saldırıya uğramışlardır. Sacit Pişkin kardeşimiz şehid olmuştur. İl Başkanımız ise ağır yaralanmıştır. Şehitler kervanına yolcu vermeye devam eden bu hareketi hiçbir güç engelleyemeyecektir!" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." dedi.

ADANA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. tarafından bıçaklı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz."