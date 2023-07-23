CHP'nin fesih kararı sonrası Halk TV'de yandaşlar birbirine girdi! Fondaşta akılalmaz ilişkiler ağı çıkar çatışması

Son dakika haberi! “Özgür basın, bağımsız habercilik” diyerek CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk TV'nin ipliği pazara çıktı. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu. Yaşananlar sonrası Halk TV'de CHP'ye bombardıman yayınları da başlarken partiden yapılan açıklamaya paralel olarak yandaşlar birbirine girdi. Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker, Almanya'nın DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’ın eşinin CHP sosyal medya koordinatörü olarak atanması üzerinden gazetecinin, Halk TV ile CHP arasında yapılan sözleşmeyi eleştirmesini perdelemek istedi. İşte yandaşları birbirine düştüğü anlarda yaşananlar.