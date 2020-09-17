Heykel belediyeciliği tam gaz devam! CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini yıkadı

17.09.2020 21:37

Hizmet yerine heykel yapan CHP'li isimler arasındaki yarış tam gaz devam ediyor. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bu kez Atatürk heykelini yıkadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hizmet yerine heykel yapan CHP'li isimler arasındaki yarış tam gaz devam ediyor. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bu kez Atatürk heykelini yıkadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerine yer verdi.