Son dakika: Babası yaşındaki adamı döven Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı!

17.09.2020 20:01

Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e saldıran Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" iddialarında bulundu.