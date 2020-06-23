Her şey çok güzel oldu mu? İşte CHP’li İmamoğlu’nun 1 yıllık ‘icraatı’

23.06.2020 00:26

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li İmamoğlu 1 yıllık sürede verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştiremedi. “İndirim” dedi zam patlattı. ‘Çevrecilik’ dedi Haliç’i bataklığa çevirdi. ‘Çok çalışacağız’ dedi tatilden tatile koştu. Vatandaşı trol ilan etti. İşte 7 dakikada İmamoğlu’nun 1 yılı…

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li İmamoğlu 1 yıllık sürede verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştiremedi. "İndirim" dedi zam patlattı. 'Çevrecilik' dedi Haliç'i bataklığa çevirdi. 'Çok çalışacağız' dedi tatilden tatile koştu. Vatandaşı trol ilan etti. İşte 7 dakikada İmamoğlu'nun 1 yılı…