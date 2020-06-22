Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bozkır, "Cinsiyet ve ırk eşitliği konusunda çalışacağım" dedi.
BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar
22.06.2020 22:49
- BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar
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