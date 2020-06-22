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BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar

BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar
22.06.2020 22:49

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bozkır, "Cinsiyet ve ırk eşitliği konusunda çalışacağım" dedi.


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