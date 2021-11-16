Haberler Haber Videoları ‘Helalleşme’den bahseden CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki yüzlülüğü | İşte video video gerçekler…

‘Helalleşme’den bahseden CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki yüzlülüğü | İşte video video gerçekler…

‘Helalleşme’den bahseden CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki yüzlülüğü | İşte video video gerçekler…
16.11.2021 20:10
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' listesini açıklayarak, bir bakıma kirli geçmişlerini de gözler önüne sermiş oldu. Yaklaşan seçimler öncesi oy uğruna şirin ve masum görünmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun sicili kabarık. Öyle ki başörtülülere zulüm, katsayı eşitsizliği, yasakçı zihniyetlerin partide ödüllendirilmesi, ikna odaları, Ahmet Kaya meselesi, FETÖ'cülerin avukatlığı, PKK gibi terör örgütlerine kalkan olmak... Hepsi CHP ve Kılıçdaroğlu zihniyetinin birer ürünü... İşte CHP'nin ipliğini pazara çıkaran o görüntüler...

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