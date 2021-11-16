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CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti! Bu sefer ‘Helalleşme’

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti! Bu sefer ‘Helalleşme’
16.11.2021 20:50 - Son Güncelleme: 16.11.2021 20:54
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekerken Kılıdaroğlu'nun 'helalleşme' meselesine ilişkin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hellaleşmenin nasıl bir "sömürü ve beyhude çaba" olduğunu anlattığı görüntülerin ardından, "6 ayda ne değişti ve Kılıçdaroğlu'nu kimler yollara düşmeye ikna etti?" soruları akıllara geldi.

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