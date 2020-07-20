HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'e yurt dışına çıkış yasağı!

20.07.2020 10:13

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik, kurbanı D.K'yı tehdit etti. "Rezil olursun. Ben Avrupa'ya gider kurtulurum" dedi. Talihsiz kadın, dokunulmazlığın arkasına saklanan zorbayı savcılığa şikayet etti. Yargı da hemen "Yurt dışına çıkış yasağı" getirdi.

Sırtını, terör örgütlerine yaslayan HDP bu kez tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik 2018'de seçim çalışmalarında görevli D.K'ya tecavüz etti. Korkunç olay sonrası eşinden ayrılmak zorunda kalan iki çocuk annesi genç kadın, durumu savcılığa bildirdi. Ahlaksızlığı gün yüzüne çıkan Çelik, partiden istifa etti. Savcılık kaçma şüphesi nedeniyle Çelik'e yurt dışına çıkış yasağı getirdi. D.K'nın avukatı Adile Gürbüz, "Kendisi Avrupa'dan gelip milletvekili oldu. Müvekkilimi 'Bana bir şey olmaz, gider Avrupa'da yaşarım' diye tehdit etmiş" dedi.

DOKUNULMAZLIĞA AYKIRI DEĞİL

Milletvekillerinin yargılanması için dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılması gerekiyor. Milletvekillerine yönelik yapılamayacak işlemler arasında 'yurt dışı yasağı' bulunmuyor.

ZÜBEYDE YALÇIN