MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video

20.07.2020 10:20

Milli Savunma Bakanlığınca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu kaydedildi.