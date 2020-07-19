Eşini döven vekille sarsılan HDP 'de asıl bomba dün patladı. Mardin vekili Tuma Çelik 'in kurbanı D.K, iğrenç tecavüzü TAKVİM 'e anlattı: Seçim ofisinden bir eve geçtik. Kimse yoktu. Bana kahve içirdi. Zorla kıyafetimi çıkartıp tecavüz etti. Karşı koyamadım. Kendime geldiğimde koltuk kan içindeydi.

HDP'li Tuma Çelik, seçim çalışmalarına katılan D.K.'ya tecavüz etti. Olayla ilgili dava açılırken mağdurun sözleri tüyler ürpertti: Eşimden boşanmak zorunda kaldım. O günden beri nefes alamıyorum...

HDP'li Mardin Milletvekili Tuma Çelik'inskandalıyla sarsıldı. Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan D.K'ya cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. 2018'de yaşanan olayda, Çelik iki çocuk annesi kadını dernekte ağırladı. Kahve içtikleri sırada kadının kıyafetlerini çıkartarak birlikte olmaya zorladı. D.K tecavüzü HDP'li milletvekillerine anlattı ancak kimse yardımcı olmadı. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. İğrenç olayın yaşandığı kanepeden alınan kan ve sıvı örnekleri, D.K'ya ait çıktı. Cumhuriyet Savcılığı yeterli delil olduğu için işlem yaparak davayı açtı.