HDP'Lİ KADINLAR TECAVÜZE UĞRAYAN KADINI SUÇLADILAR!

Mağdure, HDP'li kadın ve erkek milletvekilleri, yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve 'Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı' gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.