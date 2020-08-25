Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak “10 yıllardır Türkiye’de hepimize müthiş bir şekilde giydirilmeye çalışılan öğretilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Çaresizlik psikolojisini yıktık
25.08.2020 20:50
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