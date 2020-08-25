Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Karadeniz'deki doğal gazı kendi imkanlarımızla çıkaracağız

25.08.2020 21:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak "Karadeniz'deki doğal gazı kendi imkanlarımızla çıkartacağız. Karadeniz Ereğlisi'ne gelen kesim alt yapı itibariyle de çok iyi bir zeminde çıktı. Burada söylenene 5-6 milyar dolarlık yatırımlar falan... Çok daha az maliyetle çıkaracağız. Bu yatırım için bütçe ve imkanlara da sahibiz. Finansmandır farklı desteklerdir bunlar farklı. TPAO doğal gazı çıkaracak kendi sistemine sahiptir." dedi.