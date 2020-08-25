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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "döviz fazlası vereceği bir döneme gireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
25.08.2020 20:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak "Türkiye'nin artık cari fazla vereceği, döviz fazlası vereceği bir döneme gireceğiz.” dedi.


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