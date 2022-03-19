HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok il için turuncu ve sarı kodlu kar fırtınası uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbullulara teşekkür ederek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.