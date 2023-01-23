HAVA DURUMU | Kuvvetli yağış sonunda geliyor! Meteoroloji duyurdu: Türkiye'yi etkisi altına alacak | 22-26 Ocak 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu
22-26 OCAK 2023 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU