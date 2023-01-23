Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Kuvvetli yağış sonunda geliyor! Meteoroloji duyurdu: Türkiye'yi etkisi altına alacak | 22-26 Ocak 2023

HAVA DURUMU | Kuvvetli yağış sonunda geliyor! Meteoroloji duyurdu: Türkiye'yi etkisi altına alacak | 22-26 Ocak 2023

HAVA DURUMU | Kuvvetli yağış sonunda geliyor! Meteoroloji duyurdu: Türkiye'yi etkisi altına alacak | 22-26 Ocak 2023
23.01.2023 15:14

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Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmayacağı belirtilirken, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle çarşamba ve perşembe günü yurdun büyük kısmının kuvvetli yağış etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 8°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu

VAN °C, 6°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

22-26 OCAK 2023 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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