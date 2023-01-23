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Şanlıurfa Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü
23.01.2023 09:00 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:02

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışma esnasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan N.C. yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamayarak öldü.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

YARALI KURTARILAMADI
Gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında, henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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