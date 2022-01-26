Son dakika hava durumu haberleri... İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün 32 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul'da pazartesi öğle saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı tam anlamıyla şehri felç etti. Binlerce araç yollarda kalırken özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt gibi ilçelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu. Meterolojiden sürekli son dakika uyarıları geliyor. İşte 26 Ocak hava durumu tahmini...