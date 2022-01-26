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HAVA DURUMU I İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? 32 kent için turuncu alarm verildi! Meteorolojiden kritik uyarılar

HAVA DURUMU I İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? 32 kent için turuncu alarm verildi! Meteorolojiden kritik uyarılar
26.01.2022 09:28

OTOMATİK OYNAT

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Berna Arıcı’dan kar pozu
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Karlı yollarda kayan araçlar...
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Yalnız Kurt 1. bölüm 2....
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BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç...
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İstanbul karla savaşırken...
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Hande'den denge topunun...
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Önce kadın memura hakaret...
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CHP'li İBB karla mücadelede...
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Yollar kapanınca atla gezmeye...
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Saniyelerle kar kütlesinden...
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Uğur Mumcu suikasti ile...
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Düşürülen para dolu poşeti...

Son dakika hava durumu haberleri... İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün 32 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul'da pazartesi öğle saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı tam anlamıyla şehri felç etti. Binlerce araç yollarda kalırken özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt gibi ilçelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu. Meterolojiden sürekli son dakika uyarıları geliyor. İşte 26 Ocak hava durumu tahmini...

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