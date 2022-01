Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda buluştuğu İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott kimdir? Türkiye'de istihbaratçı olarak mı çalıştı

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almaması sonucu şehrin felç olmasına neden olan kar yağışı konuşulmaya devam edilirken, bir fotoğraf gündeme damga vurdu. O fotoğrafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir adeta felaketi yaşarken bir balıkçıda yemek yiyordu.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ'YLE İLGİLİ ÇARPICI GERÇEK! TÜRKİYE'DE AJANLIK FAALİYETLERİ

CHP'lilerin önce haftalar önce çekildiğini iddia ettiği, ardından İmamoğlu'nun dahi görüşmeyi doğrulamasıyla özür dilediği o karede merak konusu olan bir başka şey daha var: İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'in kendisine eşlik etmesi.







Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda buluştuğu İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott eski bir istihbaratçı. Chilcott'un İngiltere adına ülkemizde ajanlık faaliyetleri gerçekleştirdiği biliniyor. Chilcott, bundan tam 30 yıl önce Ankara'da ilk yurt dışı görevine atandı. Ülkesi adına istihbarat faaliyetlerine katıldı.



DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: 30 YIL SONRA GERİ DÖNDÜM!

Chilcott'un bir konuşmasında "Ankara'ya ilk kez 1980'de genç bir diplomat olarak ilk yurt dışı görevim içn gelmiştim. Geri dönmem 30 yılımı aldı ama başardım" sözleri dikkat çekici.



İNGİLTERE'NİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İSTİHBARAT MERAKI

İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak buluştuğu kişinin İngiliz olması da ilgi çekici. Öyle ki İngiltere, yıllardır Türkiye özelinde istihbarat faaliyetleri gerçekleştirmeye hayli meraklı. Son olarak İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, MI6 ingiliz Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirilmişti.







İMAMOĞLU, İNGİLİZ İSTİHBARATI MI6'NIN BAŞKANINA DESTEK MESAJI ATMIŞTI

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın Başkanı Richard Moore'nin pandemi döneminde İngiltere'ye gönderilen yardımlar için 10 Nisan 2020'de yayınladığı teşekkür mesajına bir Türk sosyal medya kullanıcısı tepki göstererek "İkiyüzlü ve sinsi de olsalar, böyle selam verdiririz işte:çünkü biz TÜRKİYEYİZ!" ifadelerini kullanmıştı.

Türk kullanıcının tivitine yanıt veren Moore ise "İkiyüzlü ve sinsi. Türkiye'nin İngiltere konusunda komplo teorisi hayranlarını çok özledim" demişti. Resmi sosyal medya hesabından diyaloğa dahil olan Ekrem İmamoğlu ise MI6 Başkanı Moore'ye desteğini sunarcasına "We have no doubt your love for Turkey, Mr. Moore! Organized villainy is ubiquitous, but Turkish people always knows who is a friend" (Türkiye'ye olan sevginizden şüphe duymuyoruz. Organize kötülük heryerdedir ama Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir) mesajını paylaşmıştı.

CHILCOTT'A KRİTİK GÖREVLER

İmamoğlu'nun gizli kapaklı buluştuğu Chilcott sıradan bir isim değil. Chilcott'un kariyerinde ülkesi tarafından kritik yerlerde kritik görevlere atanması dikkat çekici. Birleşik Krallık'ın resmi sitesinde Chilcott'un görevleri şu şekilde yer alıyor:



"Sir Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığına 1982 yılında başlamış bir meslekten yetişme diplomattır. Bakanlıkta şu görevlerde çalışmıştır:

Sri Lanka ve Maldivler Yüksek Komiseri (2006-2007)

Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyükelçilik Müsteşarı (2008-2011)

İran Büyükelçisi (2011'in sonlarında sadece altı hafta için bu görevi yerine getirmiştir. Görev süresi elçiliğin saldırıya uğraması nedeniyle sonlandırılmıştır)







İrlanda Büyükelçisi (2012- 2016)

Şu anda Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Yukarıdaki görevleri dışında Dominick Chilcott 1985-1988 yılları arasında Ankara'da; 1993-1995 yılları arasında Lizbon'da ve 1998-2002 yılları arasında da Birleşik Krallık'ın Brüksel'deki AB temsilciliğinde görev yaptı.

Denizaşırı ülke görevleri dışında ise Dışişleri Bakanlığı'nın Londra'daki Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan sorumlu merkezinde çalıştı. Görevi süresince Sir Malcolm Rifkind ve merhum Robin Cook olmak üzere iki Dışişleri Bakanı'nın özel kalemi olarak çalıştı. 2003 yılında Irak Politika Birimi Yöneticisi ve 2003 ile 2006 yılları arasında ise Avrupa Ülkeleri ile İkili İlişkiler Departmanı Yöneticisi olarak çalıştı."





KOÇ AİLESİNE DE YAKIN!

Chilcott'un ilişki ağında İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Koç Ailesi de yer alıyor.



Chilcott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma hediye ettiği samimi bir fotoğrafı paylaşıp "Hangi takımı tuttuğumu açıklamam için bundan daha güzel bir gün olamazdı herhalde. 19.07! Benim takımım Fenerbahçe! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç ile tanışmaktan onur duydum. Beni Fenerbahce ailesine kabul ettikleri için teşekkür ederim. Yeni formamı giymeyi ve maçları izlemeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.









7 Aralıkta Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, kendisini ziyaret etmişti.



15 Aralıkta da ABD Büyükelçisi David Satterfield konuğu olmuştu.