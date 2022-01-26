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Hatay Dörtyol'da işlenen cinayet kamerada! Otomobille çarpıp silahla vurdu!

Hatay Dörtyol'da işlenen cinayet kamerada! Otomobille çarpıp silahla vurdu!
26.01.2022 16:40

OTOMATİK OYNAT

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde T.S.'nin, elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ'a otomobille çarpıp ardından silahla vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, önceki gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

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