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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İBB'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İBB'ye tepki
26.01.2022 16:32

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Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "İBB herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. Toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken otobüslere zincir takılmadığı, insanları taşımaya uygun olmadığı görüldü. Bu araçların nasıl savrulduğu görüldü. Daha da acısı krize müdahale etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor." dedi.

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