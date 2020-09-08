Hatalı park eden aracı tekmeledi! Sahibine fotoğraf gönderdi

08.09.2020 18:50

İstanbul Beylikdüzü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, aracının çıkmasını engelleyecek şekilde park eden otomobile zarar verip sürücüsüne "Aracını parçaladım gel çek" yazılı mesajla birlikte fotoğraf gönderdi. Aracının yanına giden sürücü ile saldırgan arasında tartışma yaşandı.

Beylikdüzü'nde hatalı park iddiasıyla öfkelenen sürücü araca tekmeler atarak araca zarar verdi. İki sürücünün tartışığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DARP ETTİĞİ ARACIN SÜRÜCÜSÜNE FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Olay, Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sahile gelen vatandaş aracının önüne acil durum için cep telefonu numarasını bıraktı.

Bir süre sonra sürücünün telefonuna bir başka sürücü tarafından görüntü gönderildi.

Görüntüyü gönderen vatandaş iddiaya göre " Aracını parçaladım gel çek" dedi. Aracın başına gelen sürücü hasarları gördü ve ikili arasında tartışma çıktı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücü aracındaki hasardan dolayı şikayetçi oldu.