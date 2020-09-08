Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

08.09.2020 20:25

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı.