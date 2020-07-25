Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin çarpıcı tespit: İkili ilişkileri parçalama politikası

25.07.2020 15:47

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını, geçmişte buna benzer davaların başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Bumin Özarslan, Halkbank nezdinde yapılan bu girişimin ikili ilişkileri bozma politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığı aktarıldı.



İKİLİ İLİŞKİLERİ PARÇALAMA POLİTİKASI

A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Bahadır Bumin Özarslan, "Halkbank nezdinde yapılan bu girişim, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun egemen vasfına yönelik bir girişimdir. Şimdi açıklamada bahsi geçen ceza davası malum olduğu üzere Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili açılan dava ve bu davada verilen bir ceza ile alakalı." dedi.



Özarslan, "Türkiye-İran ve Türkiye-ABD, ABD-İran ilişkileri çerçevesinde özellikle de Türkiye'nin ABD'nin bir takım devletlere yönelik olarak geliştirilen ilişkileri engelleme, yani Türkiye burada ABD'nin kendi dış politika stratejisine göre koymak istediği sadece Türkiye'ye değil, aslında bütün uluslararası topluma yönelik koymak istediği belli devletlere yönelik ambargo ve ilişkileri bozma stratejisini kendi iç hukukuna dayanarak gerçekleştirmeye çalışması. Şimdi bir devletin başka bir devlete kendi iç hukukundan kaynaklanan böyle bir uluslararası ilişkiler zemininde herhangi bir dayatma yapması söz konusu olamaz" açıklamasında bulundu.







HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davaların geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldığı ve başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.



"Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır."

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Açıklamada, Türkiye'ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisinin, özellikle bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz girişimlerde görüldüğü aktarıldı.



Girişimlere karşı tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türkiye'nin, tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır. Ülkemiz ekonomisine 82 yıldır hizmet sunan bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir."