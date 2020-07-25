Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ABD'de Halkbank'a açılan davaya sert tepki: Asla taviz vermeyeceğiz

ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı duruşumuzdan ve politikamızdan asla taviz vermedik, geri adım atmadık.Türkiye'nin ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir" dedi.Albayrak, "Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır" diye konuştu.



TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Halkbank, hiçbir hukuki bir dayanağı olmayan dava hakkında açıklama yaptı: Bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız.

