Başkan Erdoğan: Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı

25.07.2020 15:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık." dedi.