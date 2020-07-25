Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık." dedi.
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı
25.07.2020 15:47
- Başkan Erdoğan: Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı
- Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin çarpıcı tespit: İkili ilişkileri parçalama politikası
- Son dakika: Başkan Erdoğan Amasya Çevre Yolu açılışında müjdeyi verdi: 30 dakikalık mesafe 7-8 dakikaya iniyor
- CHP 37. Olağan Büyük Kurultayı'na koltuk ayarı: Muharrem İnce’ye sona attılar
- Amasya şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak çevre yoluna kavuşuyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
- Bakan Karaismailoğlu: Amasya Çevre Yolu yıllık 110 milyon TL’lik bir avantaj sağlayacak
- Başkan Erdoğan'ın 'Bu bizim Mete' diyerek selamladığı Mete Kuş tuğgeneralliğe terfi etti
- CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen: Yangından mal kaçırır gibi bir CHP kurultayı yapılıyor
- Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın yapımında 220 metreye ulaşıldı
- MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Son dakika: Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu! Kanada'ya gönderilmek üzere tablolara gizlenmiş Afyon Sakızı bulundu
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" genelgesi