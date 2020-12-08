Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Arsenal'de bu sezon forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Sinan Engin tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. A Spor yorumcusu Evren Turhan Sabah Sporu programında yaptığı değerlendirmede "Benim de aldığım duyumlar sonrası Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.