CANLI YAYIN
Geri
Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda isme gözaltı

Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda isme gözaltı

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

D300 Karayolu'nda katliam gibi zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
D300 Karayolu'nda katliam gibi zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Hilal'e ailesinden büyük sürpriz
Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Hilal'e ailesinden büyük sürpriz
Kadıköy'de hareketli dakikalar: Balık restoranına silahlı saldırı!
Kadıköy'de hareketli dakikalar: Balık restoranına silahlı saldırı!
Genç kadının feci ölüm anı kamerada: Yolun karşısına geçmek isterken can verdi
Genç kadının feci ölüm anı kamerada: Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle