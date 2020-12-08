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SON DAKİKA: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde

SON DAKİKA: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde
08.12.2020 13:40
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Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ortak basın açıklaması yaptı. Szijjarto, yaptığı açıklamada, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ortak basın açıklaması yaptı. Szijjarto, yaptığı açıklamada, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." dedi.

Basın toplantısında Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, ancak AB, üye ülkeleri destekleme eğilimi gösteriyor." diye konuştu. Çavuşoğlu ayrıca, "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi ve ekledi: "(AB ile) Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz."

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