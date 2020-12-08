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Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" anketi şoku! Listenin son sırasında yer aldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na
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10 yılda 10 seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir şok daha yaşadı. Türkiye’yi yönetme iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde de çakıldı. Vatandaşlara 'Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' sorusu yöneltilirken Kılıçdaroğlu'nun sonuçlardaki sıralaması başarısızlığını gözler önüne serdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hayali anketlerde bile karşılık bulmuyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair Optimar Araştırma Şirketi tarafından düzenlen ankette, Kemal Kılıçdaroğlu listenin son sırasında yer aldı.


İSTENMEDİLER
Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara 'Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' sorusu yöneltildi.


Anket sonuçlarında, Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu en son sırayı paylaştı. Katılımcıların yüzde 6.6'sı tarafını Gül'den yana kullanırken, Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 5.9'da kaldı.


Hizmet yapmadığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketin ilk sırasında ise yer alması dikkat çekti.

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