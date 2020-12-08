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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Arsenal'de bu sezon forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Sinan Engin tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.
08.12.2020 12:36
- Son Güncelleme: 08.12.2020 13:11
Arsenal yönetiminin pandemi döneminde indirim talebini kabul etmeyen Türk asıllı Alman yıldız kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Mesut Özil'in adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de oldukça sık anıldı.
Özellikle Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynaması sebebiyle Özil'in bu transfere sıcak bakabileceği iddia edilmiş ve İstanbul'da yaşamak istediği belirtilmişti.
The Mirror, Mesut'un Londra ekipleriyle anlaşamaması durumunda yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti. Haberde, "Londra'da yaşamayı çok seviyor ve şehirden ayrılmak istemiyor ama eğer farklı bir ülkede forma giyecekse bu Türkiye olacak." ifadeleri yer aldı.
Mesut Özil 7 Haziran 2019'da hayatını Amine Gülşe ile birleştirmişti. Bu transferi en fazla isteyen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Amine Gülşe olacak.