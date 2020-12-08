Haberler Galeri Spor Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Arsenal'de bu sezon forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Sinan Engin tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

08.12.2020 12:36 - Son Güncelleme: 08.12.2020 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





