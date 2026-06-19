D300 Karayolu'nda katliam gibi zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 01:12 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 01:22

Yol savaş alanına döndü

Kaza, akşam saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Osman Aktaş yönetimindeki tır, Nadir Salmanov'un kullandığı kimyasal madde yüklü tır ve Rüstem Beğen idaresindeki ticari otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zincirleme şekilde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle karayolu adeta savaş alanına dönerken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi olay yerinde can verdi

Kısa sürede olay yerine ulaşan acil sağlık ve kurtarma ekipleri, araçlar içerisinde can pazarı yaşayan yaralılara müdahale etti. Kazada, hafif ticari otomobilin sürücüsü Rüstem Beğen (38) ile araçta bulunan Bülent Karabacak (25), Adem Kahyelioğlu (44) ve diğer tırın sürücüsü Osman Aktaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak ticari otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Aytekin Akkaya ile kimyasal madde yüklü tırın sürücüsü 56 yaşındaki Nadir Salmanov'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ulaşım 3 saat sonra normale döndü

Çarpışmanın etkisiyle kimyasal madde yüklü tır yol kenarındaki tarlaya devrilirken, diğer tır ise yan yatarak iki şeridi birden kapattı. Bu nedenle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak yönünde trafik akışı tamamen durdu ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza bölgesine gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin yürüttüğü titiz kurtarma, inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik yaklaşık 3 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.