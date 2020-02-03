Görümcesi ile kavga edip evden kaçmıştı! Müge Anlı Havva Özel'i buldu

İstanbul Beykoz'da 27 Ocak günü kaybolan 50 yaşındaki Havva Özel'in yeğenleri Müge Anlı'ya çıkmıştı. Adem Ay gözyaşları içinde; "Teyzem, görümcesi ile kavga etti. Ondan sonra kayıplara karıştı. Başına kötü bir şey gelmesinden endişe ediyoruz" dedi. Müge Anlı, 2 çocuk annesi kadına ulaştı. Canlı yayına gelen Havva Özel, evinde yaşadığı sorunlar nedeniyle gittiğini söyledi.
Görümcesi ile kavga edip evden kaçmıştı! Müge Anlı Havva Özel'i buldu03.02.2020 16:42
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