Haberler Video Görümcesi ile kavga edip evden kaçmıştı! Müge Anlı Havva Özel'i buldu
Görümcesi ile kavga edip evden kaçmıştı! Müge Anlı Havva Özel'i buldu

Görümcesi ile kavga edip evden kaçmıştı! Müge Anlı Havva Özel'i buldu

03.02.2020 16:42

İstanbul Beykoz'da 27 Ocak günü kaybolan 50 yaşındaki Havva Özel'in yeğenleri Müge Anlı'ya çıkmıştı. Adem Ay gözyaşları içinde; "Teyzem, görümcesi ile kavga etti. Ondan sonra kayıplara karıştı. Başına kötü bir şey gelmesinden endişe ediyoruz" dedi. Müge Anlı, 2 çocuk annesi kadına ulaştı. Canlı yayına gelen Havva Özel, evinde yaşadığı sorunlar nedeniyle gittiğini söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları