Müge Anlı 3 çocuk annesi Pelin Yıldırım'ı buldu 03.02.2020 16:47

1 ay önce Kağıthane'deki evinden çıkıp bir daha geri dönemeyen 3 çocuk 36 yaşındaki annesi Pelin Yıldırım'ı hiçbir yerde bulamayan ailesi, Müge Anlı'ya başvurdu. Hayatından endişe edilen genç kadını Müge Anlı ve ekipleri buldu. Tecrübeli sunucu Müge Anlı, Pelin Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.