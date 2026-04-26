Çorlu’da kafeteryada korkunç ihmal: 3. kattan terasa düştü!

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu Kazımiye Mahallesi, Omurtak Caddesi üzerinde bulunan popüler bir kafeteryada meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte işletmenin 3'üncü katında, pencere kenarındaki bir masada oturan S.D. adlı kadın, bir anlık dalgınlık sonucu sandalyede dengesini kaybetti. Talihsiz kadın, o esnada açık olan camdan aşağı savrularak ikinci katın teras bölümüne düştü.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Düşmenin etkisiyle yaralanan S.D.'yi gören arkadaşları ve çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin teras katında yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralı kadın itfaiyenin merdiven yardımıyla bulunduğu yerden indirilerek Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilerde, S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İşletmede "Güvenlik Önlemi" İncelemesi

Olayın yaşandığı kafeteryada inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik zafiyetlerine dikkat çekti. Yapılan ilk tespitlerde, üst katlardaki camların hiçbir koruma veya önlem olmaksızın açık halde bırakıldığı belirlendi. Müşteri güvenliğini tehlikeye atan bu ihmaller tutanak altına alınırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.