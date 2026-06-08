CANLI YAYIN
Geri
Karşıya geçmek isterken çöp kamyonunun altında kaldı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karşıya geçmek isterken çöp kamyonunun altında kaldı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çukurova ilçesinde belediyeye ait kamyonun çarpıp metrelerce sürüklediği 71 yaşındaki Figen Tuğlu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonun Altında Metrelerce Sürüklendi

Cadde üzerinde seyir halinde olan belediyeye ait çöp kamyonu, o sırada yolun karşısına geçmek için hamle yapan 71 yaşındaki Figen Tuğlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan talihsiz kadın, aracın altında kalarak birkaç metre boyunca sürüklendi.

Vatandaşlar Uyardı, Sürücü Durdu

Kazayı gören ve dehşete düşen çevredeki vatandaşların bağırarak uyarılarda bulunması üzerine kamyon şoförü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yürüttüğü ilk kontrollerde, ağır yaralanan Figen Tuğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından, Tuğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazaya karışan belediye çöp kamyonunun şoförü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek gözaltına alındı. Güvenlik güçleri kazanın oluş şeklini belirlemek adına çevredeki kameraları incelemeye alırken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Milyoner'de Oktay Kaynarca'dan hızlı konuşan yarışmacıya tatlı sitem
Milyoner'de Oktay Kaynarca'dan hızlı konuşan yarışmacıya tatlı sitem
Tam 203 milyar liralık devasa ağ çökertildi! 20 ildeki dev bahis operasyonu
Tam 203 milyar liralık devasa ağ çökertildi! 20 ildeki dev bahis operasyonu
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!
Otokoç'a saldıran zanlının eylem anını kaydettiği video ortaya çıktı | VİDEO
Otokoç'a saldıran zanlının eylem anını kaydettiği video ortaya çıktı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle