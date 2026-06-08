Karşıya geçmek isterken çöp kamyonunun altında kaldı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 17:39

Kamyonun Altında Metrelerce Sürüklendi

Cadde üzerinde seyir halinde olan belediyeye ait çöp kamyonu, o sırada yolun karşısına geçmek için hamle yapan 71 yaşındaki Figen Tuğlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan talihsiz kadın, aracın altında kalarak birkaç metre boyunca sürüklendi.

Vatandaşlar Uyardı, Sürücü Durdu

Kazayı gören ve dehşete düşen çevredeki vatandaşların bağırarak uyarılarda bulunması üzerine kamyon şoförü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yürüttüğü ilk kontrollerde, ağır yaralanan Figen Tuğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından, Tuğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazaya karışan belediye çöp kamyonunun şoförü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek gözaltına alındı. Güvenlik güçleri kazanın oluş şeklini belirlemek adına çevredeki kameraları incelemeye alırken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.