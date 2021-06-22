Haberler Video Haber Videoları Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobil parçalandı sürücünün burnu bile kanamadı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobil parçalandı sürücünün burnu bile kanamadı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobil parçalandı sürücünün burnu bile kanamadı
22.06.2021 13:03
Ana Sayfa 00:26
Bergüzar Korel’i hiç böyle...
Ana Sayfa 04:39
Su yüzeyini kapladılar! Bölge...
Ana Sayfa 51:16
"HDP açılmamak üzere...
Ana Sayfa 00:51
Aşılamada yaş sınırı 25'e...
Ana Sayfa 02:54
Ekonomiye güven artıyor! Artış...
Ana Sayfa 04:13
Firmalara faizsiz kredi...
Ana Sayfa 01:23
ABD'den flaş SBK adımı!
Ana Sayfa 00:25
Oyuncu Sevinç Erbulak ile...
Ana Sayfa 00:29
Kuruluş Osman 64. bölüm (sezon...
Ana Sayfa 00:52
Sözcü yazarları arasında kavga
Ana Sayfa 00:13
Damat Özdemir dans şovunu...
Ana Sayfa 05:18
CHP’li belediyelerde ‘’israf’’...

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Tavanı tamamen parçalanan otomobilin genç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.


Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Tavanı tamamen parçalanan otomobilin genç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza saat 24.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi tüneli içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa'dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan D.D.Ö. (27) idaresindeki 34 JR 2704 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan M.D. (46) idaresindeki 10 AAK 662 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyona arkadan çarpan otomobilin tavanı parçalandı. Otomobil hurdaya dönerken, genç sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazanın dehşetini ise, otomobilin çarpmasıyla kopan kamyon lastiği gözler önüne serdi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, genç sürücü kaza sonrasında büyük şok yaşadı.
Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kaza yapan aracın kaldırılması ile yol normal olarak trafiğe açıldı.

Haber Videoları